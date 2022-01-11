Сегодня, 11 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел заседание корсовета, на котором поднял тему нацпроектов в регионе.

Он отметил, что в рамках нацпроектов и госпрограмм должны завершить 43 объекта.

— Более 8-ми миллиардов рублей предусмотрено по линии здравоохранения. Ключевые объекты — онкологический и противотуберкулезный диспансеры, а также реконструкция детской клинической больницы. Сдача намечена на 23-й-24-й годы. В рамках программы модернизации первичного звена предстоит строительство и капремонт семи поликлиник в Саратове, Ершовском, Энгельсском, Калининском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском и Питерском районах. Главам совместно с руководителями медучреждений — держать на особом контроле каждый объект. До марта необходимо завершить все конкурсные процедуры. А это – персональная ответственность профильного зампреда, — добавил он.