Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На нем выступил губернатор области Валерий Радев.

Он рассказал, что вчера проект противотуберкулезного диспансера был одобрен федеральным министром здравоохранения. Институт «Микроб» был официально признан частью санитарного щита.

—Активно идет строительство жилья для медиков, эта работа будет продолжена. Крупные саратовские предприятия уже производят медоборудование. Медицинская сфера может быть рассмотрена и при подборе инвесторов для нового технопарка «Almaz Digital», — отметил Радаев.