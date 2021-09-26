Валерий Радаев высказался о предложении президента Владимира Путина поддержать кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва:

«Вячеслав Викторович Володин — настоящий патриот своей малой родины, своей страны. Что отличает его в работе? Прежде всего это системный подход — к постановке задач, к решению проблемных вопросов. И, конечно, полная самоотдача, нацеленность на результат. Для него главным всегда были и есть общественные интересы. Предельно ответственно занимается депутатской деятельностью, помогает людям по самым сложным вопросам. Постоянно оказывает поддержку родному региону с социально значимыми проектами. Инициативы Вячеслава Викторовича направлены на развитие территорий, благополучие жителей. Саратовцы гордятся своим земляком, депутатом и доверяют ему — человеку дела».