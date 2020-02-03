Валерий Радаев вошел с ТОП-10 активных губернаторов за неделю в Instagram. Рейтинг опубликован на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По итогам недели с 27 января по 2 февраля Радаев уверенно занял 7-е место. За это время на своей странице он опубликовал 20 постов, провел один прямой эфир, и выложил 24 истории. Индекс активности главы саратовского региона за неделю составил 34.

Первое место заняла губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова, которая трижды выходила в прямой эфир. Вторую строчку рейтинга занял Председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов. Он опубликовал 62 истории за неделю. Замкнул тройку лидеров глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, разместивший 32 поста.