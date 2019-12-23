Губернатор Валерий Радаев вошел в число самых активных блогеров среди своих коллег. Информацию об этом «АиФ-Саратов» получил на интернет-портале «Агентства политических и экономических коммуникаций».

Експерты проанализировали количество постов в социальной сети Инстаграм активность глав всех субъектов РФ и проранжировали их в соответствии с высчитанным показателем «Индекс активности».

Так, по результатам минувшей недели — с 16 по 22 декабря — Валерий Радаев на своей официальной странице разместил 16 постов, провел один прямой эфир и опубликовал 14 историй. За эти действия составители рейтинга начислили ему 25 баллов и присудили 10 место.