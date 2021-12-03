Сегодня, 3 декабря, в День неизвестного солдата, губернатор Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы к мемориалу «Братская могила» на Воскресенском кладбище.

-Мы почтили память сотен тысяч саратовцев, которые ушли на фронт и не вернулись домой. Здесь, на Воскресенском кладбище захоронено около 8 тысяч воинов, и, к сожалению, не все имена до сих пор известны. Мы всегда будем помнить о подвиге, совершённом ими в годы войны, — сказал он.

Отметим, что мемориал на Воскресенском кладбище является крупнейшей братской могилой в Саратовской области. Здесь захоронено более 8000 воинов, погибших в боях и умерших от ран в госпиталях Саратова в годы ВОВ.