На саратовском ипподроме состоялись конно-спортивные состязания на Кубок губернатора Саратовской области.

Силами мерились наездники из Саратовской, Самарской, Воронежской и Оренбургской областей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сам глава региона Валерий Радаев.

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— Перед началом мероприятия осмотрел экспозицию достижений Саратовского коневодства. У регионального коневодства богатая история, много побед и достижений, — поделился впечатлениями губернатор.

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В итоге губернаторские скачки выиграл 7-летний жеребец Буревестник, которым управляла Наталья Миронова. Дистанцию в 2 400 метров конь с наездницей преодолели за 3 минуты и 11 секунд.

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Губернатор поздравил победительницу, вручил ей и её подопечному Кубок и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Следующие соревнования пойдут на ипподроме 25 сентября. Вход свободный.

Фото: пресс-служба губернатора