Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил Счетную палату с 25-летием. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе главы региона.

Во время торжества Валерий Радаев лично вручил председателю региональной СП Сергею Харченко почётный знак Губернатора за вклад в развитие внешнего финансового контроля области.

— Специалисты счетной палаты осуществляют контроль, чтобы главный финансовый документ Саратовской области был исполнен без нарушений, проводят большую экспертную и аналитическую работу. Сейчас региональное Правительство и счётная палата вместе работают на опережение, чтобы не допустить нарушения использования бюджетных средств, — отметил Губернатор.