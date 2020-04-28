Ситуация в регионе находится под контролем. Выделены дополнительные средства из регионального резервного фонда. Об этом сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя обращение Владимира Путина во вторник, 28 апреля.

Глава региона напомнил, что по словам президента, в стране удалось сдержать резкий рост эпидемии, но важно продолжать следовать правилам самой изоляции. Российскому правительству было дано поручение проработать поэтапный выход из режима ограничений, а регионам — действовать адекватно эпидемиологической ситуации.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в регионе уже развернут оптимальный коечный фонд, который продолжает расширяться благодаря поддержке Федерального правительства и спикеру госдумы Вячеславу Володину. Всё это направлено на противодействие распространению инфекции.

Кроме того, оказывается помощь малому и среднему бизнесу. Поддержку от региональных властей получают порядка 70 тысяч предпринимателей.

— От длительных ограничений, конечно, все устали. Но сегодня как никогда важно проявить выдержку и понимание. Это поможет не допустить всплеска заболеваемости. Мы справимся с этой тяжелой ситуацией и постепенно вернёмся к привычной жизни, — подытожил Валерий Радаев.