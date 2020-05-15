Губернатор Валерий Радаев встретился с новым начальником Вольского военного института материального обеспечения Вячеславом Зеньковым. Во встрече также участвовали начальник военного института военной академии материально-технического обеспечения Санкт-Петербурга генерал-майор Сергей Рихель, сообщает пресс-служба главы региона в пятницу, 15 мая.

Сергей Рихель пять лет возглавлял Вольский институт, за что его поблагодарил губернатор.

— Для нас большая честь, что в Вольске находится прославленный военный вуз, который воспитал столько героев, подготовил не одно поколение военнослужащих. Институт стал образцовым, сегодня сюда приезжают учиться со всех регионов России, — сказал Валерий Радаев.

Новоиспеченному начальнику института Вячеславу Зенькову глава Саратовской области пожелал успешной службы и выразил уверенность, что традиции сотрудничества между региональной властью и вузом будут продолжены.