Сегодня, 10 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил ежегодный исторический фестиваль «Укек». Посетив один из исторических павильонов, глава региона поинтересовался, почему Саратов считают молодым городом несмотря на то, что на его территории находят гораздо более древние монеты.

В павильоне гончарного искусства между губернатором и пожилым человеком, представившимся пенсионером с ученной степенью разгорелся оживленный спор. Мужчина был возмущен, что татарскому городищу уделяют больше внимания, чем его родной Поливановке, которая обладает не меньшим историческим потенциалом и обвинил организатора фестиваля Дмитрия Кубанкина в том, что он еще не защитил диссертацию.

Вступивший в спор Игорь Волков заявил, что изучая историю города важно изучать все его исторические составляющие.