Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал распоряжение о выдаче из резервного фонда правительства Саратовской области средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.

На обустройство лабораторий шести медицинских организаций направят 37 миллионов рублей. Закупка нового оборудования позволит увеличить количество суточных ПЦР-тестирований до 10 тысяч. Еще 10 миллионов пойдут на оборудование, призванное сокращать время ожидания результатов.

Больницы и скорая помощь продолжает работать в напряженном режиме.