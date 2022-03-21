Губернатор Саратовской области Валерий Радаев покинул на этой неделе топ-20 рейтинга глав регионов.

Таковы данные фонда «Петербургская политика» от 21 марта, который учитывает высказывания и поступки губернаторов. Яркие фразы повышают рейтинг лидеров субъектов Федерации, а не подтвержденные фактами — понижают.

На снижение рейтинга Радаева повлияло его заявление на заседании координационного совета по коронавирусу.

Радаев озвучил уровень коллективного иммунитета населения губернии против ковида в 80%.

Между тем, на государственном сайте «Стопкоронавирус.рф» коллективный иммунитет в Саратовской области оценивается лишь в 49%.