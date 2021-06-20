Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал XX съезд партии «Единая Россия».

— Он проходит в непростое время. И тем более высока его значимость и важность всех принимаемых программных решений. Выступление президента страны Владимира Путина было наполнено конкретными предложениями, которые охватывают все сферы жизни. Общими ориентирами служат благополучие и здоровье человека, благополучие и достаток семей, развитие территорий городов, поселков, регионов. Задачи поставлены по обновлению систем здравоохранения, образования, социальной и инженерной инфраструктуры. Будем ответственно работать, привлекать молодежь, всех целеустремленных, неравнодушных людей, — отметил глава региона.