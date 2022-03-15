Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проводит заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавируса сегодня, 15 марта.

Глава региона отметил, что формат заседания расширяется.

—Теперь Координационный совет будет включать в себя экономическую составляющую. Синхронизируем свои действия с федеральным центром, который создал правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Также при Госсовете организована рабочая группа по экономическим вопросам. Правительством РФ внедряются пакеты антикризисных мер. В качестве главных задач — защита внутреннего рынка, стабильное функционирование предприятий, включая торговлю, устранение сбоев в логистических цепочках. Важнейшее направление — сохранение занятости. И сегодня мы проанализируем ситуацию на региональном рынке труда.

В области уже действует штаб по мониторингу вопросов жизнедеятельности в условиях санкций. Аналогичные структуры созданы в муниципалитетах. Вся проблематика, которую аккумулируют эти структуры, будет обсуждаться на площадке Координационного совета, — сказал он.