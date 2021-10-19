Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал рассмотреть возможность возврата медиков-пенсионеров, чтобы разгрузить участковых врачей. Губернатор также постановил сократить сроки ПЦР-тестирования до 24 часов, соответствующее постановление Роспоребнадзора уже подписано.

Завтра, 20 октября, предложение о введении локдауна будет рассмотрено президентом. Раннее Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Саратовское правительство следит за развитием событий.

— В Саратовской области привито двумя компонентами вакцины от коронавируса 35,8 населения, а в среднем по России 40,8. Темпы вакцинации недостаточны, — заявил глава региона.