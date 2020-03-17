Он прокомментировал ситуацию по коронавирусу в регионе.

Во время рабочего визита на бывший завод «Тролза» глава области Валерий Радаев заявил, что вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

— Мы информируем население о текущей ситуации. Вводим ограничение на работу школ, детских садов, отменяем или ограничиваем культурные, спортивные и массовые мероприятия, — сказал Радаев.

В регионе уже принято решение о переходе на дистанционное обучение во всех образовательных учреждениях. Кроме того, Россия закрывает свои границы для въезда и выезда до 1 мая.