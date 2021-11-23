Глава региона жестко раскритиковал положение дел на стройплощадке спорткомплекса «Газовик».

Состоялось совещание по вопросам строительства данного спортсооружения, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, «Газовик» начали строить в поселке Солнечный-2 Саратова в 2013 году по спонсорской программе «Газпрома», однако на несколько лет проект приостанавливали. В 2020 году строительные работы возобновились, объект переведен в областную собственность.

На совещании отмечалось, что были проведены обследования состояния комплекса. В настоящее время выполняется корректировка проектной документации, которая должна завершиться до конца текущего года.

Валерий Радаев заявил: «В данном комплексе нуждаются спортсмены, спортивная общественность. А решения так и нет. К 25 декабря сдать проект и с начала следующего года приступить к строительным работам на объекте».

Комплекс «Газовик» предназначен для тренировок по гандболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта, а также для проведения всероссийских и международных соревнований.