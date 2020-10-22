В отношении двух 15-летних парней возбуждено уголовное дело об угоне. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 18 августа вечером они выехали из Энгельса в Пугачев, чтобы добраться к девушке одного из них. Они добрались до Балаково на попутках, дальше ехать было не на чем.

Они увидели в одном из дворов на Минской улице ВАЗ 21061, взломали дверь авто, соединили провода в замке зажигания и отправились в путь. На Вокзальной улице их заприметили сотрудники ДПС. Их насторожило, что машина ехала с выключенными фарами.

По громкой связи злоумышленникам сказали установиться, а те на скорости промчались вперед. На той же улице парней задержали, один из них пытался убежать.

Расследование продолжается.