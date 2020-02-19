Глава Саратова Михаил Исаев хочет снести 82 дома в центре Саратова. Комментарий мэра города распространяет пресс-служба городской администрации.

-Тема сноса аварийного и ветхого жилья на территории Саратова актуальна как никогда. Начался новый этап программы переселения, город постоянно развивается, строятся новые микрорайоны, социальные объекты, организуются зоны отдыха. Помимо финансового ресурса для этого нам необходимы и земельные участки. Как один из вариантов поиска новых земель — это высвобождение их от расселенных домов.

В городе на сегодняшний момент от прав третьих лиц освобождено 82 дома, только на их снос необходимы значительные затраты. А ещё есть дома, которые расселены, но обременены, идут судебные разбирательства, до окончания которых мы не можем проводить мероприятия по сносу, но в перспективе их тоже ждёт данная процедура.

На сегодняшний день бюджетом уже предусмотрены средства на снос 16 домов. Но мы ставим для себя задачу — снести в этом году все 82, как за счёт сторонних источников, так и за счёт перераспределения бюджетных средств.

Конструктивное предложение озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Как один из источников финансирования сноса расселенных домов — экономия средств, которые планировалось потратить на вывоз снега и наледи.

Профильным службам поставлена задача проанализировать все расходы, чтобы выявить дополнительные средства, которые позволят нам осуществить снос расселенных многоквартирных домов. Они не только портят облик нашего города, но и представляют угрозу для жизни и здоровья саратовцев, — заявил Михаил Исаев.