Саратовский художественный музей им. Радищева снова остался без руководителя.

Назначенный гендиректором музея 10 декабря 2021 года Владимир Тарновский покидает свое кресло 5 апреля.

О причинах увольнения Тарновского, который ранее работал руководителем управления Минкульта РФ по Приволжскому федеральному округу, не сообщается.

До Тарновского гендиректором с 2001 года была Людмила Калинина. Экс-директор работала после ухода с руководящей должности советником руководителя.

О новых претендентах на должность главы одного из главных музеев страны пока ничего не известно.