Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!

На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера.

Не нравится мне эта продажная морда!

От редакции

Президент России Владимир Путин завязал дискуссию, переросшую в конфликт, с режиссером Александром Сокуровым на встрече с членами Совета по правам человека. Путин в корне не согласился с предложением артиста дать право выйти из состава РФ «всем, кто больше не хочет жить в России». Под этим Сокуров подразумевал «ставший мононациональным» Кавказ.

Коллаж: kavkaz-uzel.eu