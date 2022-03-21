Чеченские бойцы успешно продвигаются в мариупольском направлении.

После взятия и зачистки крупного завода «Азовсталь» они приступили непосредственно к штурму города, освобождая квартал за кварталом.

Руководит штурмовой операцией мой дорогой БРАТ, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который находится со мной в постоянном контакте. Благодаря грамотному распределению сил и средств наши бойцы не только успешно ликвидируют огневые позиции, но и обеспечивают надежное прикрытие для своих боевых товарищей из воинских формирований России.

В ближайшее время мы полностью освободим Мариуполь от украинских националистов и бандеровцев, восстановим безопасность и общественный порядок в городе. Мы не остановимся, пока не призовем к ответу последнего бандеровца и националиста!