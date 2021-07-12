Следователи продолжают расследование уголовного дела об убийстве мужчины его 51-летней супругой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

Как стало известно, 6 июля подозреваемая вместе со своим 45-летним супругом распивали спиртное в квартире на улице Большая Садовая. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и мужчина стал провоцировать свою жену, говоря, что она ничего не способна ему сделать. В ответ на это женщина нанесла супругу удар ножом в грудь. Мужчина смог подняться и дойти до коридора, где упал и скончался. Осознав, что произошло, женщина позвонила в полицию.

Позднее выяснилось, что обвиняемая ранее уже была судима за нанесение мужу ранения ножом в область живота, но тогда медикам удалось его спасти.

Женщина признала вину и раскаялась в убийстве. Продолжается расследование, направленное на закрепление доказательств.