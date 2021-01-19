Исследовательская группа «Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» представила третий ежегодный рейтинг российских университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Оценка вузов производилась по пяти показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ, число публикаций авторов университета в журналах, индексируемых международной наукометрией по тематике «Public Administration» в период 2018-2020 года, число публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике «Государство и право» в период 2018–2020 гг., среднее цитирование статей авторов университета по тематике общественных наук, опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2018–2020 годы, и число выпускников-«краснодипломников» 2020 год.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) возглавила ежегодный рейтинг.

— Значимость профессии в сфере государственного и муниципального управления становится очевиднее с каждым годом. Речь идет о подготовке высококвалифицированных специалистов для эффективного исполнения функций государства и местного самоуправления. Такое образование должно обеспечивать выпускника компетенциями для успешной работы на всех этапах управленческого цикла: разработка государственной политики, нормотворчество, управление государственной муниципальной собственностью, предоставление государственных муниципальных услуг, контроль и надзор, – прокомментировала приоритетные характеристики реализуемого направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Иванова.

На втором месте рейтинга находится Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), на третьем – Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО), на четвертой позиции – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, на пятой – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

С полной версией результатов рейтинга можно ознакомиться на сайте информационного агентства «Интерфакс».