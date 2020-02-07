На прошедшем в январе 2020 года в Москве XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» был представлен рейтинг российских вузов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Как и год назад, лидером первенства остается Президентская академия.

Исследовательская группа «Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» при методической поддержке секции «Государственное и муниципальное управление» федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) «Экономика и управление» с 2018 года проводит рейтинговое исследование российских университетов, реализующих образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Авторы исследования сообщили, что в 2019 году были расширены методологические подходы к оценке образовательных программ и подразделений университетов, реализующих образовательные программы по ГМУ. В результате был сформирован новый рейтинг российских вузов — ТОП-50. Как и в прошлом году первое место в рейтинге со значительным отрывом занимает РАНХиГС при Президенте РФ.

Отметим, что Академия является базовым вузом для проведения Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям «ГМУ», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Студенты Академии ежегодно становятся призерами и медалистами Олимпиады по данным направлениям.