Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ предоставит 350 грантов на бесплатное обучение в вузе детям медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

— В преддверии старта приемной кампании мы объявляем о решении предоставить детям медицинских работников, которые задействованы в работе в стационарах с пациентами с коронавирусной инфекцией 350 грантов на обучение за счет внебюджетных средств Академии: 150 грантов по разным направлениям подготовки мы выделяем на обучение в Москве и 200 грантов – на обучение в регионах, — подчеркнул ректор.

— Только солидарность и доверие могут стать фундаментом для преодоления пандемии и минимизации ущерба от нее, поэтому Академия приняла решение помочь медицинским работникам и их семьям, — отметил Владимир Мау.

В соответствии с решением РАНХиГС о предоставлении детям медицинских работников, которые задействованы в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией 350 грантов на обучение за счет внебюджетных средств Академии, в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина будет реализовано 20 грантов. Грант РАНХиГС на обучение предполагает отсутствие оплаты при поступлении на коммерческие места в рамках планового приема.

— Данный проект Академии – реальный вклад в поддержку семей врачей, которые сегодня защищают наше здоровье и жизнь, рискуя своим благополучием, и мы сделаем все для реализации этого образовательного проекта, — прокомментировал директор Поволжского института управления Виктор Чепляев.

Порядок предоставления грантов будет опубликован в ближайшее время на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.