Сегодня, 29 июля, произошел пожар в сауне на улице Соколовая города Саратов, сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

В 8:34 в МЧС поступило сообщение о возгорании трехэтажного здания, на место было отправлено три пожарных расчета.

На первом этаже сауны воспламенилась гидроизоляция, площадь пожара на первом этаже сауны составила пять квадратных метров.

Сотрудники МЧС к 8:48 ликвидировали возгорание, а с третьего этажа эвакуировали трех человек, одному из них потребовалась медицинская помощь.