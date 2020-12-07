Сегодня рубрику открывает история, рассказанная внучкой ветерана Великой Отечественной войны Кузьмы Суняйкина, рожденного в небольшом себе Кученяево Ардатовского района Мордовской СССР 13 ноября в 1923 году.

По окончанию пяти классов хотел стать механизатором и начал длинный путь обучения: с 13-ти лет устроился прицепщиком на тракторе, а зимой с 1938 года на 1939 год окончил курсы на тракториста при МТС. Через пол года в лето 1939 трудился на тракторе СТЗ, а еще через почти полтора года с осени 1940 года по май 1941 обучался в Зубово-Полянской школе механизаторов МАССР и получил желаемое свидетельство №13 , подтверждающее окончание школы и получение профессии механизатора.

В скором времени 22 июня 1941 года ночью на Советский Союз без объявления войны напала нацистская Германия, ее военные силы превосходили многократно и подвергали смертельной угрозе весь советский народ.

Кузьму Суняйкина в то время зимой 1941-1942 годы как раз назначили на должность машиниста молотилки взамен отправленного на фронт мастера, а уже весной 1942 заниматься весенними посевными сборами. Летом 1942 молодой механизатор стал настоящим воином, когда его призвали в армию Ардатовским военкоматом Мордовской ССР и привезли в Гороховецкие военные лагеря Горьковской области. За месяц прошел обучение в школе младших командиров артиллерии.

Боевой путь начался в августе 1948 года на Дону в 38-ой стрелковой дивизии, сформированной за шесть дней и направленной на фронт в составе 1-ой гвардейской армии Сталинграда в район малой излучины Дона. Там 14 августа был отдан приказ не подпускать врага к переправам и защитить площадь для сбора войск в районе Новогригорьевской. А к 17 августа в Сиротинском плацдарме уже начался бой, где гвардейцам пришлось упорно обороняться, проявляя мужество и смекалку для выживания, в неравном численностью бою. Особенно выделились пулеметчики. Под командованием и расчетами Кузьмы удалось преградить путь к донским переправам и уничтожить три вражеских танках, семь машин с военными грузами, более 10 огневых точек и десятки солдат с офицерами.

Весь сентябрь и начало октября 1942 года 38-я стрелковая дивизия воевала в жесточайших боях в округе балки Сухой Мечетки. Расчеты сержанта Кузьмы Суняйкина по борьбе с танками в 5-ой батарее были лучшими. Тогда прямой наводкой 10 сентября была выведена батарея и за ночь успела обдуривать, замаскировав огневую позицию. И в районе 12 часов появились танки врага, на которые на расстоянии 400 м артиллеристы открыли огонь. В итоге восемь машин из пятнадцати загорелись, а остальные успели отступить назад.

Летом 5 июля в 1943 году началась Курская битва. Среди офицеров шли рассказы о бесстрашии сержанта Кузьмы Суняйкина, который верил в победу и продолжал сражение за Родину, а по совместительству проводил обучение молодежи воинскому делу. На рассвете 30 января, расширив сборную площадь на правом берегу, гвардейцы 38-ой дивизии перешли в наступление, начав тяжелые и изнурительные бои с нацистами.

А уже осенью 1943 Кузьма Суняйкин принимал первый бой на белорусской земле по освобождению города Речица. После чего бои 38-ой стрелковой дивизии имели северо-западное направление, например по освобождению Польши, где под Варшавой сержант Кузьма получил ранение, которое привело к повреждению глаза.

Окончание войны у великого война пришлось под городом Шверин Мекленбургской провинции в Германии. Сам Кузьма тот момент описывал так: «В мае 13 числа в 1945 году четыре военнослужащих полка командировали в штаб 2-ого Белорусского полка, где был сосредоточен для участия в победном параде свободный полк. И в последних числах мая полк прибыл в Москву, начав подготовку к торжеству. На Садовом конце в позднее время проводилась тренировка и настроение у всех было уже приподнятым. Летом 24 июня 1945 года на Красной площади построился полк, а в 10 часов утра уже начался Парад Победы. У подножия Кремля были брошены немецкие штандарты, а фронтовые подразделения чеканным шагом начали шествие».

Наконец 1418 дней войны были позади, благодаря советским войнам и труженикам тыла была отвоевана независимость и свобода Родины. Среди них был и Кузьма Суняйкин, демобилизованный 1 марта 1947 года.

По окончанию войны началось мирное время и продолжилась спокойная жизнь Кузьмы, продолжившего трудиться механизатором, а с 1961 года до выхода на пенсию отработал в совхозе «Энгельсский», возглавляя Совет ветеранов и ведя активную общественную деятельность.

Был награжден множеством наград: Орденом Красной Звезды за бои под Сталинградом, медаль «За Отвагу» на Украинских битвах, благодарственное письмо за героизм и мужество, подписанное маршалом Константином Рокоссовским , орденом славы III степени и медалью «За освобождение Варшавы», а также орденом Октябрьской революции за трудовую деятельность.

Скончался Кузьма Суняйкин в 1997 году.