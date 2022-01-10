Инцидент произошёл в Октябрьском районе Саратова.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, во время очистки кровли пятиэтажного дома от снега и наледи пострадало имущество собственников.

Накануне на крыше доме № 7 по улице 1-я Беговая рабочие, находившиеся на крыше, сбрасывали вниз ледяные глыбы.

Во время такой расчистки большой глыбой льда снесло кондиционер на третьем этаже, который, падая, выбил стекло балкона этажом ниже.

К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Как проинформировали в администрации Октябрьского района, собственники поврежденного имущества могут обратиться в суд за возмещением причиненного им материального ущерба.