В Саратовской области продолжают работы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сегодня на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб.

В этом году в рамках проекта ведется расчистка русла реки Большой Узень в Балаковском районе. Водоем впервые освободят от иловых наносов, водной растительности и древесного мусора. В результате этих работ сократится площадь зарастающих мелководий, повысится емкость водохранилища.

Также планируется приступить к расчистке еще двух рек — Жидкая Солянка и Еруслан. На это цели из федерального бюджеты выделено 46 миллионов рублей.

— В работе по расчистке берегов от мусора нам активно помогают волонтеры. Саратовская область входит в пятерку регионов России, где добровольцы активно участвуют в экологических проектах. Общее число волонтеров в регионе достигает 11 тысяч человек, — сказала Наталия Сологуб.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин отметил, что дно рек будет углублено до 3,5 метра. Это позволит улучшить их экологическое состояние и повысит качество питьевой воды для людей, живущих у этих водоемов.

Особое значение придается складированию иловых отложений, извлекаемых из рек. В Саратовской области разработана карта территорий, куда этот ил вывозится для дальнейшей рекультивации.

Отдельной темой разговора стало строительство новой саратовской набережной. Наталия Сологуб отметила, что эти работы не повлияют на экологию Волги, поскольку все риски были рассчитаны еще в 2007 году, когда эти работы планировались.

Константин Доронин, дополняя ответ, рассказал, на дне рядом со строительной площадкой лежит затопленное судно. Оно будет извлечено из воды.