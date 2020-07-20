В субботу, 18 июля, на пустыре в Кировском районе Волгограда местные жители обнаружили расчлененные останки мужчины, сообщает следственное управление СКР по Волгоградской области.

Прибывшим на место происшествия следователям удалось установить личность потерпевшего, им оказался 33-летний ранее судимый за разбой мужчина. Просмотрев его личное дело, следователи выяснили, что уже как четыре года он числился пропавшим без вести.

По предварительной версии, неизвестный убил мужчину, после чего расчленил его и упаковал в полиэтиленовые пакеты. Расчлененное тело в пакетах он оставил на пустыре недалеко от берега Волги.

На данный момент следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего и найти жестокого убийцу.