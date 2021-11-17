Депутату ГД от партии КПРФ Валерию Рашкину грозит наказание сроком от 3 до 5 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает издание «Коммерсант».

Сегодня в Думу были внесены представления о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, направленные генпрокурором Игорем Красновым. Именно из этой информации следует озвученное изданием предположение.

Напомним, Валерий Рашкин подозревается в браконьерстве после того, как в конце октября его задержали под Саратовом с незаконной тушей лося в багажнике машины.