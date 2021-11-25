На сегодняшнем заседании в ГД депутат от КПРФ Валерий Рашкин, на которого заведено уголовное дело о браконьерстве за убийство лося в Лысогорском районе Саратовской области, рассказал, почему он так долго врал.

Народный избранник сообщил, что готов все подробности изложить в следственном комитете, но его туда до сих пор не пригласили. На это руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский уточнил, почему было нельзя обратиться к фракциям с просьбой не поддерживать предложения прокурора.

Тот ответил, что готов сотрудничать со следствием.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов уточнил, что в дальнейшем ему не потребуется обращаться в парламент, чтобы передать документы уголовного дела по незаконной охоте депутата в суд. Он уточнил также, что Валерий Рашкин — охотник с более чем 20 летним стажем и прекрасно знает все правила, а также то. что он их все нарушил.