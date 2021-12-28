Лысогорский районный суд Саратовской области рассмотрел дела в отношении депутата ГД от фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Судья Елена Четверкина изучила материалы о народном избраннике. Речь идет о лишении водительских прав и штрафе за нетрезвую езду.

— Вынесено постановление о назначение к административному наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год и шесть месяцев и штраф в сумме 30 тысяч рублей, — озвучила итоги вчерашнего заседания корреспонденту «Новости Саратова» помощник судьи.

Напомним, ночью 29 октября сотрудники комитета охотхозяйства остановили Валерия Рашкина с приятелем на служебном автомобиле саратовского областного комитета КПРФ. Позже на место прибыли дорожные инспекторы.

В багажнике партийного «Ларгуса» нашли разделанную туша лося, в убийстве которого спустя почти три недели признался народный избранник. По свидетельствам сотрудников ГИБДД, депутат был за рулем в нетрезвом состоянии. Он отказался проходить медицинское освидетельствование.

На него завели уголовное дело о незаконной охоте, которое еще продолжается. Для этого Госдума удовлетворила обращение прокурора и сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность.