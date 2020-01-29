Депутаты Саратовской областной думы увеличили размер компенсации родителям на питание в школах их детей на 20 рублей в день.

Как доложила министр образования Саратовской области Ирина Седова на 40-м заседании областной думы, принятие данной поправки связано с приведением регионального закона в соответствие с федеральным, изменения в которое были внесены после послания Президента Федеральному собранию. По ее словам, это увеличение не ляжет дополнительным бременем на бюджет региона.

Депутаты признали необходимость принятия этого решения и пообещали проголосовать за него. Вопросы у них возникли относительно суммы увеличения. Они посчитали ее не достаточной. Ирина Седова напомнила, что бюджет Саратовской области не резиновый, дополнительное увеличение повлечет рост расходной его части. Она объяснила, что по данным министерства стоимость завтраков в школах региона, в зависимости от района, составляет от 20 до 53 рублей. Компенсация в 20 рублей станет хорошим подспорьем для семей из социально неблагополучных слоев.

Решение было принято единогласно.

Раньше компенсация расходов на питание составляла 10 рублей.