Сегодня, 29 сентября, на заседании регионального парламента исполняющая обязанности министра финансов Ирина Бегинина представила депутатам законопроект, предполагающий увеличение расходов Саратовской области более, чем на три миллиона рублей.

Предлагается направить 591,2 миллиона бюджетных средств на поддержку детей от трех до семи лет, 110,4 миллиона на компенсации неиспользованных отпусков медработникам и работникам организаций спецобслуживания.

На берегоукрепительные работы в Саратове и Вольске предлагается выделить 67,4 миллиона рублей, 25 миллионов на развитие спорта в регионе и 34,4 миллиона рублей на вознаграждения за классное руководство учителям.

Еще 15 миллионов рублей предлагается выделить на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, 2,4 миллиона на работы с бездомными животными, 109 на расселение аварийного жилья. На реконструкция стадиона в Ртищево выделят 6,5 миллионов рублей.