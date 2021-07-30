Сегодня, 30 июля, из-за сильного дождя в Саратове разрытая уже более месяца организацией «Т Плюс» яма на Вишневой улице превратилась в водопад.

Как сообщил корреспондент интернет-издания «Новости Саратова», в провал начали стекаться струи воды с улицы, создавая настоящий «оазис» в Ленинском районе города.

Сотрудники администрации ранее сообщали, что на организацию будет составлен протокол об административном нарушении за то, что они не закапывают яму.

Напомним, это проблема не первый день волнует горожан. Во время рейда с участием представителей администрации представитель организации заявил, что устранить провал мешает столб.