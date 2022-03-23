Сегодня, 23 марта, под Саратовом изменили расписание маршрутов на линии Саратов-Маркс. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Так, поменялось расписание автобусов №624 и №624-1.

Теперь они будут курсировать из Саратова: 06-30 час. ежедневно; 13-30 час. ежедневно; 14-50 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам; 15-00 час. по воскресеньям; 18-30 час. ежедневно;

А из Маркса: 06-15 час. ежедневно; 08-15 час. ежедневно; 12-00 час. ежедневно; 15-30 час. ежедневно.