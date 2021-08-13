С 13 августа изменяется маршрут двух автобусов в Усть-Курдюм из Саратова, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения касаются маршрута №243Т и №243А, конечная которых — пляж в селе Усть-Курдюме.

Так, автобус №243Т будет отправляться от остановки на Радищева в 7:50, 9:40, 11:30, 15:00, 16:50 и 18:50. В обратном направлении автобус будет ездить по расписанию: 6:35, 8:30, 10:35,12:35, 15:45, 17:35 и 19:35.

Автобус №243А от стадиона «Волга» отправляется в 5:15, а обратно – в 19:35.

Также до Усть-Курдюма можно уехать на автобусных маршрутах №241 от площади Ленина, №243 от Радищева и №251 от ТЦ «Хэппи Молл.