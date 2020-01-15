С 20 января в Саратовской области частично изменится расписание некоторых пригородных поездов, следующих по маршрутам Саратов-1 – Ртищево-1 – Балашов-1 и Саратов-1 – Тарханы:

– № 6163/6063 Саратов-1 – Ртищево-1 – Балашов отправлением со станции Саратов-1 ежедневно в 18:24 (на 20 минут позже), прибытием на станцию Ртищево-1 в 21:22 (без изменений), прибытием на конечную станцию Балашов-1 в 23:25 (без изменений). Ускорение поезда достигнуто за счёт сокращения до 1 минуты времени

для посадки-высадки пассажиров на станции Курдюм, куда поезд будет прибывать в 18:54 (на 18 минут позже);

– № 6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со станции Саратов-1 ежедневно в 18:32 (на 2 минуты позже), прибытием на станции Аэропорт Гагарин в 19:12 (на 4 минуты позже), прибытием на конечную станции Тарханы в 19:27 (на 4 минуты позже).

***

С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».