18 декабря на станции Саратов-2 Саратовского региона ПривЖД будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

В связи с этим на один день временно изменится расписание следующих пригородных поездов:

– № 6434 Аткарск – Анисовка отправлением со станции Аткарск в 14:54 (без изменений), прибытием на конечную станцию Анисовка в 18:24 (на 6 минут позже);

– № 6316 Тарханы – Карамыш отправлением со станции Тарханы в 16:19 (без изменений), прибытием на конечную станцию Карамыш в 20:38 (на 8 минут позже);

– № 6118 Тарханы – Анисовка отправлением со станции Тарханы в 16:29 (без изменений), прибытием на станцию Саратов-1 в 18:27 (на 7 минут позже), прибытием на конечную станцию Анисовка в 19:26 (без изменений).

Просим пассажиров заранее ознакомиться с изменённым расписанием и спланировать свою поездку.