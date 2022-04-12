Для удобства пассажиров с 13 апреля в Саратовской области изменится время

отправления и прибытия скоростных электричек, следующих через станцию

Аэропорт «Гагарин». Новое расписание составлено с учётом актуальных

авиарейсов.

В более позднее время будут отправляться ежедневные пригородные поезда:

– №6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 16:32 (позже на

2 часа 45 минут), прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 17:10 (вместо 14:25);

— №6006 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 18:08

(позже на 2 часа 36 минут), прибытием на ст. Саратов-1 в 18:46 (вместо 16:10);

— №6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 17:30 (позже на

58 минут), прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 18:08 (вместо 17:10);

-№6010 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 20:04

(позже на 33 минуты), прибытием на ст. Саратов-1 в 20:46 (вместо 20:09).