Для удобства пассажиров с 13 апреля в Саратовской области изменится время
отправления и прибытия скоростных электричек, следующих через станцию
Аэропорт «Гагарин». Новое расписание составлено с учётом актуальных
авиарейсов.
В более позднее время будут отправляться ежедневные пригородные поезда:
– №6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 16:32 (позже на
2 часа 45 минут), прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 17:10 (вместо 14:25);
— №6006 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 18:08
(позже на 2 часа 36 минут), прибытием на ст. Саратов-1 в 18:46 (вместо 16:10);
— №6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 17:30 (позже на
58 минут), прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 18:08 (вместо 17:10);
-№6010 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 20:04
(позже на 33 минуты), прибытием на ст. Саратов-1 в 20:46 (вместо 20:09).