Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется список граждан, к которым могут въехать иностранцы в РФ и ее регионы, в том числе и Саратовскую область.

Можно попасть к супругу, родителям, детям, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, а также обе стороны при усыновлении, опекуны и попечители российских граждан при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

В погранслужбе ФСБ России данную информацию подтвердили, отметив, что если вы едете, к примеру, к родной сестре, то нужны копии документов, подтверждающие родство.

Ранее въезд в Россию иностранным гражданам разрешался лишь в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) либо к близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным.