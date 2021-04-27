Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о выполняемом поручении президента РФ Владимира Путина о расширении программы диспансеризации.

— Мы не раз говорили о том, что необходимы реабилитация и наблюдение для всех переболевших коронавирусом. При этом не могут уходить на второй план сопровождение людей с хроническими заболеваниями и профосмотры. Поручаю министерству здравоохранения синхронизировать свои действия с федеральным центром так, чтобы с первого июля дать старт полномасштабной программе диспансеризации. Весь подготовительный этап начинайте уже сегодня, — отметил он.

В ближайшее время будет проведено совещание с целью мониторинга ситуации в муниципальных учреждениях, участвующих в программе.

Кроме того, глава региона заявил о приоритетном направлении — наращивании темпов вакцинации. И отметил необходимость обратной связи между медиками и людьми, от чего зависит успех преодоления пандемии.

— Многое сделано, чтобы населению были доступны препараты, тесты, своевременное оказание медицинской помощи. Как говорится, дело за малым: сознательность, дисциплина и ответственность, к которым нужно призывать постоянно и аргументированно, — заключил он.