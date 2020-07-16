Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего саратовца Михаила Туватина завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 9 октября 2019 года около 7:40 мужчина увидел ребенка, который шел в школу у заброшенного гаража рядом с домом №21 на Высокой улице. Он схватил девочку за шею и против ее воли затащил в гараж, где начал совершать действия сексуального характера. Та кричала, звала на помощь, пыталась вырваться. Опасаясь того, что придут люди, злоумышленник руками, а потом металлическим проводом давил на шею ребенка, пока та не скончалась.

Напомним, девочку искал весь город. В полночь 10 октября объявили о прекращении поисков, но люди не успокаивались. Часть пришла к отделу полиции, куда отвезли задержанного. Люди требовали, чтобы к ним вышли и объяснили, где сейчас подозреваемый. А другие отправились к гаражам, где был штаб по поискам девочки. Там они заметили полицейскую машину и набросились на нее, поскольку думали, что предполагаемый убийца находится именно там. Правоохранителям пришлось применить спецсредства.

После убийства он через отверстия в стенах перетащил тело в соседний гараж, опустил в погреб и скрылся с места преступления.

Его поймали практически сразу. Мужчина так и не признал свою вину, однако доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.