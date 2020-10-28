Уголовное дело о смертельном ДТП в Ртищеве передано в региональное СК. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, в 14:40 26 октября 40-летняя водительница Kia Rio на Красной улице города напротив дома №10 сбила 16-летнего парня.

Все произошло на том участке дороги, где предупреждали знаками и о детях и о максимальной скорости в 20 километров в час.

Женщина скрылась, но ее задержали.

Свидетелей ДТП призывают откликнуться по телефонам: 74-14-07, 8-927-916-03-11 или по адресу: улица Григорьева 30.

Расследование продолжается.