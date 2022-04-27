Расследуется уголовное дело в отношении погибшей 12-летней шахматистки из Энгельса, приехавшей на шахматный турнир в Сочи.

Как известно, юная шахматистка приехала из Энгельса на детское первенство России по шахматам вместе с матерью. Об этом сегодня утром, 27 апреля, сообщили российские СМИ. На время турнира их поселили в оздоровительно-образовательном центре «Илона».

По информации от прокуратуры Лазаревского района, девочка в свободное время вышла прогуляться и увидела за закрытой калиткой огороженного участка щенят. Захотев их покормить, она перелезла через забор. После этого на нее набросилась овчарка и нанесла смертельные травмы. Тело девочки обнаружил прохожий.

После этого Федерация шахмат РФ объявила о досрочном окончании детских первенств в Лоо. Как указано на их сайте, турнир не возобновят до окончания расследования причин случившегося.

В СУ СКР по Краснодарскому краю уточнили, что по случаю заведено уголовное дело. Как оказалось, владельцем собак является 50-летний местный житель. Он содержал животных на территории в районе улицы Лучезарной без специальных вольеров. Собаки свободно перемещались по местности, которая огорожена лишь с трех сторон.

— В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе безопасности содержания животных мужчиной, — отметили в ведомстве.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил глубокие соболезнования семье трагически погибшей Полины Куниковой.