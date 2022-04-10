Практику раздельного сбора мусора давно ввели во многих странах. В России делают лишь первые шаги в данном направлении, и население только начинает понимать, что с помощью этого можно решить не только экологические проблемы, но и подзаработать. Так, эксперимент в Саратовской области показал, что для освоения раздельного сбора мусора нужен не один год.

Начинаем с малого

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области решило реализовать пилотный проект с 2019 года по 31 декабря 2020. Стоит отметить, что поначалу внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов планировалось на территории Саратова, Энгельса, Балакова и Вольска. Однако чиновники решили начать с малого и затронуть лишь жителей Волжского района Саратова.

Раздельный сбор мусора предполагал рассортировку отходов по сетчатым контейнерам разных цветов, которые установили всего на 200 мусорных площадках. Синие предназначались для пластиковых бутылок, оранжевые – для неперерабатываемых «мокрых» отходов и зеленые — для «сухих» отходов, подлежащих переработке (металл, стекло, пластик, макулатура). На каждом из контейнеров разместили информацию о типе отходов, для которых он предназначался.

Как известно, Региональный оператор отвечает за сбор мусора на территории всего нашего региона. Поэтому в июне прошлого года представители компании провели исследования на тему успешности рассортировки мусора местными жителями. Оказалось, что мусор в оранжевых и зеленых контейнерах практически не различался. В результате этого вновь возникала необходимость сортировки отходов на мусоросортировочном комплексе.

— Несмотря на широкую информационную поддержку проводимого эксперимента, осуществление раздельного накопления ТКС жителями Волжского района показало невысокую готовность населения разделять отходы на «мокрые» и «сухие», — подвели итоги представители Регионального оператора.

Тем не менее, в министерстве отметили и позитивные моменты. Лучше всего осуществлялся сбор ПЭТ-бутылок в предназначенных для них синих контейнерах.

— Жители определенно уже привыкли к таким сеткам и сбор пластика проходит достаточно хорошо. В настоящее время на территории Саратова установлено порядка 300 сеток для ПЭТ-бутылок, — заявил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

В 2021 году эксперимент продолжился уже в Энгельсе на территории микрорайона Шурова Гора. Там специальные контейнеры установили на 11 мусорных площадках. Как показали исследования, результат с прошлого года не изменился. Жители все также с большей охотой рассортировывали пластиковые бутылки, а остальные отходы в оранжевых и зеленых контейнерах оказались смешанными.

— Мы понимаем, что начать раздельное накопление со своей кухни — это процесс, который требует времени и знаний. Необходимо, чтобы к процессу информирования жителей подключались ТСЖ, муниципалитет и активисты. Только совместной работой мы сможем изменить подход к накоплению отходов, — заявили о результатах эксперты.





Новый этап в сортировке ТКО

Несмотря на неудачные эксперименты по внедрению раздельной сортировки мусора, министерство природных ресурсов и экологии региона настроено продолжить работу в данном направлении.

Для этого в текущем году на территориях Саратова и Энгельса установят 2516 контейнеров. Из них в Саратове появится 2024 штук, а в Энгельсе — 492. Так, на 5 апреля новые баки уже появились на Челюскинцев, 85, Гоголя, 11, Посадского, 150, Клочкова, 26, Актюбинской, 1 и других. До конца апреля планируется установить около 2,5 тысяч мусорных контейнеров на территории Кировского, Волжского, Фрунзенского и Октябрьского районов.

Для удобства жителей контейнеры также отличаются по цветам, но выглядят иначе, чем в предыдущих экспериментах. Желтый предназначен для сбора «сухих» отходов — перерабатываемых (стекло, металл, пластик и т.д.), а темно-серый — для смешанных отходов (пищевые, личной гигиены, ТКО). Кроме того, на самих контейнерах размещены информационные наклейки о типе отходов, для которых они предназначены.

Также в Саратове появились специальные контейнеры для приема батареек и аккумуляторов в здании мэрии и районных администрациях. В настоящее время разработан первый проект в России по переработке использованных батареек для создания новых аккумуляторов. Их станет возможно использовать для электротранспорта.

Акции приносят плоды

Министерство справедливо рассудило, что «взрастить» привычку сортировать мусор у населения стоит начинать со школьной скамьи. И, как известно, лучше всего дети учатся в игровой форме. Именно поэтому в последнее время активно проводятся различные экологические акции. Они реализуются в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», разработанного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Одним из таких просветительских мероприятий является акция «Сделаем вместе!». Основная суть ее состоит в сборе школьниками отработанных батареек, затем собранное сырье отправляется на специализированные заводы для глубокой переработки в Ярославль или Челябинск. Полученные материалы в дальнейшем используются в производстве на предприятиях тяжелой и лакокрасочной промышленности.

Так, последний этап акции завершился в конце января текущего года. Учащиеся школ и детских садов региона собрали и передали для дальнейшей переработки 3240 кг использованных элементов питания.

По данным Регионального оператора, с 2019 года саратовские школьники в рамках акции «Сдаем вместе!» передали на переработку более 11,1 тонны батареек различных типов и производителей.

— Различные элементы питания относятся к опасным отходам. Одна пальчиковая батарейка загрязняет свинцом, ртутью и другими опасными веществами почти 20 кв. метров почвы. Остановить процесс заражения невозможно, но его можно предотвратить с помощью своевременной утилизации элементов питания, — отмечают экологи важность проводимого мероприятия.

Еще одна немаловажная акция – проект по спасению Волги под названием «Водорослям крышка!». Мероприятие в который раз стартовало в середине февраля и завершилось 1 апреля текущего года. На этот раз ребятам удалось собрать 2,1 тонны пластика или более 1 млн крышечек.

Суть акции состоит в централизованном сборе пластиковых крышек в школах и детских садах Саратова и Энгельса. Воспитанники образовательных учреждений должны собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок и упаковок от соков с маркировкой «2». Кроме того, для ребят проходят обучающие уроки о современном состоянии реки и возможностях ее оздоровления, которые им помогут понять ценность проекта и участия в нём.

Весь объём собранных крышек передается конечному переработчику, который перерабатывает их во вторичную полимерную гранулу. На вырученные деньги покупаются мальки травоядных рыб, которые помогают в фильтрации и очистки воды в реке, питаясь разросшимися водорослями.

Отметим, что проект «Водорослям крышка!» реализуется на постоянной основе. Принять в нем участие могут не только школьники и дошкольники, но каждый желающий. Для этого Саратовский филиал компании организовал две общедоступные точки сбора: в офисе регионального оператора по обращению с ТКО, расположенном на ул. Валовая 2/10 и в пункте приёма вторсырья «Вторматик» в Энгельсе на ул. Красноярская, 2.

Неожиданный источник дохода

Пожалуй, самым эффективным способом по приучению населения к процессу раздельного сбора мусора является материальный интерес. Если каждый начнет отсортировывать мусор еще «дома», то снизятся затраты на сбор и сортировку мусора, а это повлечет и снижение тарифа за эту услугу для населения. Только вот, произойдет это не сразу.

На первоначальном этапе тариф останется тем же, вопрос по его снижению осложняется и тем, что на услугу по обращению с ТКО он устанавливается в целом по зоне деятельности Регоператора, а не на отдельной территории.

Однако в настоящее время существует частичное решение данной проблемы в виде сдачи отходов за вознаграждение. Кроме того, по словам представителей Регоператора, на федеральном уровне ППК РЭО совместно с минприроды РФ разрабатывают нормативно правовые акты по стимулированию граждан к раздельному сбору в виде снижения платы за вывоз.

Так, с конца 2021 года в Саратовской области один из пунктов приема работает в Энгельсе возле «Ленты». В пункте принимают макулатуру, ПЭТ-бутылки объемом до 5 литров, пленку ПВД, ПНД канистры и флаконы. За сдачу всего этого любой желающий может получить деньги. Кроме того, за текущий год планируется открыть дополнительные пункты приема вторсырья – в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Тем не менее, сотрудники Регоператора отмечают, что в последнее время все больше людей приходят сдавать вторсырье не ради вознаграждения, а ради сохранения окружающей среды. Среди них не только взрослые, но и дети. С начала текущего года жители города сдали за денежное вознаграждение более 10 тонн макулатуры.

— Отношение людей к мусору постепенно меняется. Все чаще в пункт приема отходов приходят люди, которые хотят внести вклад в сохранение окружающей среды, — рассказали представители Регоператора.

Работа сортировочных центров

Пока среди населения внедряется культура раздельного сбора мусора, на территории Саратовской области работают мусоросортировочные комплексы. Из отобранного вторсырья делают бытовые предметы из пластмассы (тазы, ведра, пластмассовые бутылки).

Всего в нашем регионе функционируют 3 мусоросортировочных комплекса — в Энгельсе, Балаково и Саратове, общей мощностью 380 тыс. тонн/год и 18 мусороперегрузочных станций.

На энгельсском мусоросортировочном комплексе отбирается 18 фракций вторичных материальных ресурсов. В течение дня один сортировщик отбирает до 500 кг сырья, которое направляется на дальнейшую переработку.

В частности, на энгельсском заводе отбирается картон и бумага, различного вида пленки ПВД, четыре вида ПЭТ-бутылок, пленка ПНД и ПНД-флаконы и канистры, полипропилен различных форм, металлы, в том числе алюминиевая и жестяная банки, а также стекло разных цветов и видов. В настоящее время изучается возможность отбора тетрапак упаковки и сырья для RDF-топлива.

— Наши мусоросортировочные комплексы последовательно увеличивают процент отбора вторичных материальных ресурсов. В целях исполнения нацпроекта «Экология» мы обеспечили круглосуточную работу сортировщиков, провели модернизацию линии на энгельсском заводе, расширяем перечень отбираемых фракций по мере заключения договоров с переработчиками сырья. В этом году запланирован еще ряд мероприятий, которые позволят нам достичь целевых показателей по концессионному соглашению с областным Правительством, — рассказали представители Регоператора.

Стоит отметить, что современная инфраструктура продолжает развиваться в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области. В настоящее время в регионе работают два мусоросортировочных комплекса с полигонами в и сеть мусороперегрузочных станций.

— Отбор вторсырья производится автоматами оптической сортировки и при необходимости ряд фракций досортировывается работниками цеха вручную. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером успешной реализации инфраструктурного инвестиционного проекта. Финансовая эффективность производственных процессов и защита окружающей среды от негативного влияния твердых коммунальных отходов – приоритетные направления деятельности компании, — добавили сотрудники Регоператора.