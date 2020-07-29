В Саратове был оглашен приговор 33 и 40-летним ранее судимым жителям Саратова за сбыт наркотиков, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что мужчины незаконно приобрели на территории Саратова синтетические наркотики, расфасовали их и хотели сбывать. Но 21 декабря 2019 года, около 21:00, на Киевском проезде, 2 их обнаружили сотрудники полиции. В ходе задержания 33-летний мужчина проявил нежелание следовать действиям сотрудников при исполнении и выстрелил в полицейского Михаила Гадеева. В отношении второго полицейского мужчина применил физическое насилие.

Михаил Гадеев в этот же день скончался в больнице от потери крови, а его напарник через сутки был госпитализирован, но остался живым.

С погибшим полицейским прощался весь Саратов, а плакаты с его последними словами: «Это наша работа», до сих пор висят в городе.

Сейчас заключенным мужчинам вынесли приговор. 33-летний злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а его 40-летнему напарнику предстоит «отсидеть» 12 лет в колонии особого режима.